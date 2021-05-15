В правительстве Башкирии поздравили чемпионов Европы по бадминтону

Отметили на самом высоком уровне. В правительстве республики поздравили чемпионов Европы по бадминтону. Уфимцы Родион Алимов и Алина Давлетова привезли с континентального первенства золотые медали.

В финале россияне обыграли спортсменов из Англии. Этот успех стал первым в истории российского бадминтона в миксте. Премьер-министр Андрей Назаров поздравил ребят и их тренера Эдгара Щербия. Триумфаторам вручили благодарственные письма и почетную грамоту, а также сертификаты номиналом 250 тысяч рублей и часы.

Фото №1 - В правительстве Башкирии поздравили чемпионов Европы по бадминтону

Помогло, что мы играли всегда до конца. Даже если проигрывали по ходу партии, мы всегда играли до конца, и это давало свои плоды. В самый последний момент мы вырывали победу.

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