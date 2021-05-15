В правительстве Башкирии поздравили чемпионов Европы по бадминтону

Помогло, что мы играли всегда до конца. Даже если проигрывали по ходу партии, мы всегда играли до конца, и это давало свои плоды. В самый последний момент мы вырывали победу.

Родион Алимов и Алина Давлетова, чемпионы Европы по бадминтону