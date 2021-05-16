В Башкирии температура воздуха поднимется до +33 градусов

В Башкирии всю неделю сохранится аномальная жара. Об этом сообщают региональные синоптики.
По данным метеорологов, начало рабочей недели выдастся сухим и аномально теплым. Так, столбик термометра покажет +33 градуса. Ночью же температура резко упадет.
Существенно погода не изменится и на следующий день, 18 мая. Жителям республики также не стоит ждать осадков, а жара только укрепится.
Стоит отметить, что по прогнозам Башгидромета, в эти дни ожидается сильный порывистый ветер. Специалисты просят быть внимательными и соблюдать технику безопасности.