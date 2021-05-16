В Башкирии температура воздуха поднимется до +33 градусов

В Башкирии всю неделю сохранится аномальная жара. Об этом сообщают региональные синоптики.

По данным метеорологов, начало рабочей недели выдастся сухим и аномально теплым. Так, столбик термометра покажет +33 градуса. Ночью же температура резко упадет.

«Температура воздуха ночью +12…+17°, в отдельных районах +6…+11°, днем +28…+33°» пресс-служба Башгидрометцентра

Существенно погода не изменится и на следующий день, 18 мая. Жителям республики также не стоит ждать осадков, а жара только укрепится.