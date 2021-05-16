В Башкирии страшный пожар унес жизнь молодого мужчины

Известно, что местный житель не выжил в пожаре, который вспыхнул этой ночью в многоквартирном доме по улице 60 лет БАССР. Прибывшие спасатели эвакуировали из горящей пятиэтажки 30 человек, пять из них – дети. В огне также было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Медики «скорой помощи» пытались реанимировать кумертинца, однако было уже поздно: он скончалась от отравления угарным газом.