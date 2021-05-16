В Уфе мужчина ударил ножом соседа из-за громкой музыки

В Уфе местный житель оказался на больничной койке с ножевым ранением. Оказалось, что на него напал его 39-летний сосед, который был недоволен тем, что потерпевший громко слушает музыку днем. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Выяснилось, что кровавая драма развернулась на улице Менделеева 14 мая. Молодой мужчина слушал музыку в своем автомобиле под окнами подозреваемого. К слову, последний был пьян в тот день. Мужчина был раздражен громкими звуками и сделал 31-летнему соседу замечание, однако тот заявил, что не нарушает закон, так как сейчас дневное время суток.