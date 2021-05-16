В Уфе 13-летняя девочка застряла на крутом склоне

В Уфе столичные спасатели вызволили из ловушки 13-летнюю девочку, в которую она попала сегодня, 16 мая, около памятника Салавату Юлаеву. Подросток сама связалась со службой спасания и рассказала, что произошло.
Оказалось, что юная уфимка хотела срезать путь от памятника до набережной Белой и решила спуститься по крутому склону. Однако холм оказался сыпучим и очень скользким. Девушка, побоявшись идти дальше, вызвала службу спасения.
До прибытия спасателей, девочку поддерживали на связи полицейские, которые определили ее примерное местоположение. Поднять ребенка удалось при помощи альпинистского снаряжения.