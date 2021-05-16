В Уфе объявлены поиски 32-летней Ангелины Асадуллиной

По данным добровольцев, уфимка Ангелина Асадуллина ушла из дома накануне, 15 мая, и не вернулась домой. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к поисковикам. По их словам, такое поведение не характерно для Ангелины.