В Уфе объявлены поиски 32-летней Ангелины Асадуллиной

В Уфе пропала 32-летняя местная жительница. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
По данным добровольцев, уфимка Ангелина Асадуллина ушла из дома накануне, 15 мая, и не вернулась домой. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к поисковикам. По их словам, такое поведение не характерно для Ангелины.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, глаза карие.
Была одета: серо-голубая футболка, серые брюки, белые кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону 8-800-700-54-52.