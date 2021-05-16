В Башкирии из-за аномально жаркой погоды прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности

МЧС предупреждает, что в целях недопущения пожаров необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не сжигать мусор, не разжигайте костры на приусадебных участках, быть осторожными при эксплуатации электроприборов, хранить источники огня в недоступных для детей местах. Кроме того, в целях собственной безопасности, быть осторожными на воде.