В Башкирии из-за аномально жаркой погоды прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности

В Башкирии всю неделю будет 30-градусная жара. Из-за аномальной температуры сохраняется риск природных пожаров. МЧС республики выступило с экстренным предупреждением.
В ведомстве сообщили, что завтра, 17 мая, в Башкирии сохранится пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Сейчас в регионе температура выше норм на 7-10 градусов.
МЧС предупреждает, что в целях недопущения пожаров необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не сжигать мусор, не разжигайте костры на приусадебных участках, быть осторожными при эксплуатации электроприборов, хранить источники огня в недоступных для детей местах. Кроме того, в целях собственной безопасности, быть осторожными на воде.
При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8 (347) 233-99-99.