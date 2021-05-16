В Башкирии умер экс-замминистра МВД

На 65 году жизни скончался бывший замминистра МВД Башкирии Наиль Валиуллин. О его кончине сообщили в пресс-службе Союза генералов и ветеранов региона.
О причинах трагедии не сообщается. Бывшие сослуживцы и коллеги выразили глубочайшие соболезнования семье Валиуллина. По их словам, смерть генерал-майора – большой шок для всех.
Справка
Валиуллин Наиль Габитович родился 5 августа 1956 года в с. Ольховка Бижбулякского района БАССР.
Работал заместителем Министра внутренних дел по Республике Башкортостан по экономической безопасности.
В 2012 году его проводили на пенсию.