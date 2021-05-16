В Башкирии умер экс-замминистра МВД

На 65 году жизни скончался бывший замминистра МВД Башкирии Наиль Валиуллин. О его кончине сообщили в пресс-службе Союза генералов и ветеранов региона.

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О причинах трагедии не сообщается. Бывшие сослуживцы и коллеги выразили глубочайшие соболезнования семье Валиуллина. По их словам, смерть генерал-майора – большой шок для всех.

«Мы понесли тяжелую утрату. Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремленность – были примером для всех коллег и сослуживцев»

пресс-служба Союза генералов и ветеранов РБ

Справка 

Валиуллин Наиль Габитович родился 5 августа 1956 года в с. Ольховка Бижбулякского района БАССР.  

Работал заместителем Министра внутренних дел по Республике Башкортостан по экономической безопасности. 

В 2012 году его проводили на пенсию. 

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