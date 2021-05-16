Стала известна личность погибшего в пожаре 35-летнего жителя Башкирии

В Кумертау при трагических обстоятельствах скончался местный житель. Он умер во время пожара, который вспыхнул в одной из квартир пятиэтажки по улице 60 лет БАССР. Возгорание было замечено глубокой ночью 16 мая.

По предварительной версии, молодой человек отравился угарным газом. Его тело найдут в одной из квартир спасатели, которые ранее эвакуируют 30 человек, пять из них - дети.

Погибшим является 35-летний Николай из Кумертау. Близкие и родственники до сих пор не могут поверить в произошедшее. По их словам, мужчина всегда был улыбчивым и отзывчивым человеком. Они с горестью отмечают, что Николай совсем чуть-чуть не дожил до своего 36-го дня рождения.

Ему было всего 35 лет, немного не успел до 36-летия. Он ушёл очень рано... Теперь ты вместе с мамой и папой. Твои близкие и твои друзья всегда будут помнить тебя. Марина М., подруга Николая

Мужчину похоронят в его родном городе, рядом с родителями.