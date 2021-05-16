ФК «Уфа» обыграл на своем поле тульский «Арсенал» и остался в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» сохранил прописку в Премьер-лиге. Сегодня башкирская команда обыграла на своём поле «Арсенал» из Тулы.

Из-за жары начало матча было перенесено на два часа. Столбик термометра показывал 39 градусов. Уфе удалось быстро открыть счёт, после того как команды все-таки вышли на поле. Мяч головой забил Олег Иванов. «Арсеналу» удалось сравнять счет. Но ещё до перерыва защитник туляков Беляев срезал мяч в свои ворота.