Лесные пожары и первые жертвы купания: в Башкирию пришла аномальная жара

Аномальная жара и чрезвычайный класс пожароопасности. В Белорецке уже третьи сутки горит лес. Огонь на данный момент локализован, но пожар еще не потушен. Жителям запретили посещать леса в Зауралье. То, что не уничтожает огонь, пожирает шелкопряд. В этом году вредителей особенно много. Сразу в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Тем временем прогнозы метеорологов не обнадеживают. Май в этом году бьет все температурные рекорды. Люди ищут спасения у водоемов. Уже есть и первая жертва воды. Пляж несанкционированный.

Уже третьи сутки не могут справиться с огнём в Тирлянском лесничестве, 80 гектаров горят в районе Судовой горы. При этом несколько дней назад спасателям с трудом удалось потушить пожар на площади в 137 гектаров в районе Инзерских зубчаток.

По состоянию на 16 мая на территории Республики Башкортостан было зарегистрировано 2 лесных пожара на территории Белорецкого района республики. Один лесной пожар в районе н.п. Абзаково в 13:50 был ликвидирован на площади 13 гектаров. Продолжает действовать один лесной пожар вблизи населенного пункта Тирлян. Пожар локализован на площади 80 гектаров. Угрозы населённому пункту нет. Ведутся работы по его ликвидации. Андрей Зайцев, врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Горят леса и в Учалинском районе. Угрозы для жилых домов нет. В регионе введён особый пожароопасный режим. В девяти районах республики людям запретили посещать леса. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Что не уничтожил огонь, пожирает шелкопряд. В Зауралье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения опасного насекомого. Практически 500 тысяч гектаров леса оккупировали полчища гусениц. Непарный шелкопряд с большим аппетитом объедает целые гектары зеленых насаждений. Сейчас в местах очагов размножения уже начались подготовительные работы к уничтожению насекомых.

У нас запланировано проведение двух способов и двух методов, то есть биологический и химический метод. Там, где посещение лесов минимально. Цель этих работ – сохранить листву на деревьях, потому что убрать вредителя как биологический вид невозможно. Артур Мифтахов, директор центра защиты леса Республики Башкортостан

Пока леса пытаются спасти сотрудники различных служб, жители республики спасаются сами. Жаркая погода согнала людей к берегам водоёмов. Уфимские пляжи ещё даже не открыты, но уже переполнены отдыхающими. Спасатели дежурят на реках и озёрах, не сводя глаз с водной глади. Обращают внимание инспекторы и на адекватность судовладельцев. Не всегда они садятся за штурвал трезвыми. Это касается и купающихся.

Пока спасатели приводят в порядок территории возле городских пляжей. Отсутствие буйков и не обследованное водолазами дно представляют реальную опасность для отдыхающих. Особенно для детей. Бутылки, коряги камни и кирпичи – стандартный улов в период подготовки мест для купания.

Тем временем сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам дежурят на крупных водных объектах. Инспекторы проверяют, соблюдены ли нормы безопасности. Отсутствие спасжилетов, документов на плавсредство и перегруз. А в случае чего бросаются на помощь самоуверенным пловцам.

Несмотря на высокую температуру воздуха, вода еще не успела в достаточной мере прогреться, а купание в холодной может вызвать судороги. То, что купаться на необорудованных пляжах запрещено, все знают, но пытаются заверить, что в воду не заходили. А кто-то уверен: его спасёт закалка. Но вот другим в воду заходить не советуют.