Лесные пожары и первые жертвы купания: в Башкирию пришла аномальная жара

Аномальная жара и чрезвычайный класс пожароопасности. В Белорецке уже третьи сутки горит лес. Огонь на данный момент локализован, но пожар еще не потушен. Жителям запретили посещать леса в Зауралье. То, что не уничтожает огонь, пожирает шелкопряд. В этом году вредителей особенно много. Сразу в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Тем временем прогнозы метеорологов не обнадеживают. Май в этом году бьет все температурные рекорды. Люди ищут спасения у водоемов. Уже есть и первая жертва воды. Пляж несанкционированный.
Уже третьи сутки не могут справиться с огнём в Тирлянском лесничестве, 80 гектаров горят в районе Судовой горы. При этом несколько дней назад спасателям с трудом удалось потушить пожар на площади в 137 гектаров в районе Инзерских зубчаток.
Горят леса и в Учалинском районе. Угрозы для жилых домов нет. В регионе введён особый пожароопасный режим. В девяти районах республики людям запретили посещать леса. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Что не уничтожил огонь, пожирает шелкопряд. В Зауралье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения опасного насекомого. Практически 500 тысяч гектаров леса оккупировали полчища гусениц. Непарный шелкопряд с большим аппетитом объедает целые гектары зеленых насаждений. Сейчас в местах очагов размножения уже начались подготовительные работы к уничтожению насекомых.
Пока леса пытаются спасти сотрудники различных служб, жители республики спасаются сами. Жаркая погода согнала людей к берегам водоёмов. Уфимские пляжи ещё даже не открыты, но уже переполнены отдыхающими. Спасатели дежурят на реках и озёрах, не сводя глаз с водной глади. Обращают внимание инспекторы и на адекватность судовладельцев. Не всегда они садятся за штурвал трезвыми. Это касается и купающихся.
Пока спасатели приводят в порядок территории возле городских пляжей. Отсутствие буйков и не обследованное водолазами дно представляют реальную опасность для отдыхающих. Особенно для детей. Бутылки, коряги камни и кирпичи – стандартный улов в период подготовки мест для купания.
Тем временем сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам дежурят на крупных водных объектах. Инспекторы проверяют, соблюдены ли нормы безопасности. Отсутствие спасжилетов, документов на плавсредство и перегруз. А в случае чего бросаются на помощь самоуверенным пловцам.
Несмотря на высокую температуру воздуха, вода еще не успела в достаточной мере прогреться, а купание в холодной может вызвать судороги. То, что купаться на необорудованных пляжах запрещено, все знают, но пытаются заверить, что в воду не заходили. А кто-то уверен: его спасёт закалка. Но вот другим в воду заходить не советуют.
На пляжах, где не дежурят сотрудники МЧС, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. И первые жертвы таких мест уже есть. На этой неделе на озере в Дёмском районе утонул 16-летний мальчик. Спасти подростка пытались отдыхающие на берегу, но не успели.