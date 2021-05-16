В Башкирии недропользователей заставят убирать за собой

Остановить варварское разграбление полезных ископаемых и обязать недропользователей убирать за собой. Такую задачу поставил Радий Хабиров. В погоне за прибылью ряд компаний оставляет после себя горы мусора и не проводит рекультивацию. В результате страдает экология, а главное – местные жители. В Баймаке, где все допустимые границы перешли золотодобытчики предприятия «Таналык», глава региона провел совещание. Прозвучало, что наглейшим образом ведет себя и компания «Альт-инвест», работающая в Учалинском районе. Там же остро стоит вопрос ликвидации экологического вреда от производства Сангалыкского диоритового карьера. Их руководство тоже получило приглашение на серьезный разговор. Руководитель республики предложил создать межведомственную комиссию.

48 тысяч квадратных метров плодородной почвы уничтожили бульдозерами золотодобытчики недалеко от озера Талкас. Вся эта территория находилась за границами лицензионного участка, выданного компании «Таналык». По мнению жителей, недропользователи варварски изменили русло одноименной реки для своих нужд. Поэтому недовольство баймакцев Радий Хабиров назвал вполне обоснованным.

У нас очень часто лицензию дают, она поэтапно должна осуществляться. Он должен одно место разработать, потом рекультивировать, переходить на другое. А он всю лицензионную территорию за определенное время перепашет и потом исчезает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана добавил, что богатствами республики интересуются компании, бенефициары которых находятся за рубежом или в офшорных зонах. Они являются учредителями или владеют частью предприятий-недропользователей. А выдача лицензий на разработку месторождений входит в федеральные полномочия, и республика повлиять на это не может. Но нам важно понимать, кто здесь работает, сказал Радий Хабиров. Для этого в Зауралье создадут межведомственную комиссию по вопросам недропользования. В нее войдут предприятия, добывающие полезные ископаемые, надзорные ведомства, главы администраций районов. Главная задача – вернуть природе первозданный вид настолько, насколько это возможно.

Зеленые насаждения вдоль дороги мы посадим. Когда мы рекультивируем площадь, осенью еще 4 гектара зеленых насаждений там будет посажено. Экскаватор у нас отремонтировали, вчера он уже вышел и начал расчистку русла реки. Олег Заплатин, генеральный директор ООО «Таналык»

На контроле руководства республики и экологическая ситуация вокруг Сангалыкского диоритового карьера в Учалинском районе. Предприятие начинает двухэтапную модернизацию, чтобы избавить деревню Мансурово от производственной пыли. Инициативная группа жителей будет лично следить за процессом.

Им доводится информация о том, что мы делаем, составляются совместные протоколы. Мы ознакамливаем жителей с протоколами, они там расписываются, они видят, что там написано. Алексей Чекмарёв, генеральный директор Сангалыкского диоритового карьера

В ходе рабочего визита в Баймакский район Радий Хабиров ознакомился с весенне-полевыми работами. Зауралье – зона рискованного земледелия. Засушливое лето в этих краях не редкость. И чтобы не лишиться урожая, предприятие «Зауралье Агро» планирует построить современную оросительную систему. Проект был одобрен на «Инвестчасе», такие же системы мелиорации смонтируют в Абзелиловском и Хайбуллинском районах.

Я переживаю, а баланс воды не изменится? Если вы, условно говоря, воду отсюда возьмете, и через какие-то перетоки у людей колодцы потом не перевысыхают? Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не, конечно, это же будет делаться после расчетов проектировщиков. Проводится вся экспертиза, в первую очередь экологическая. И если экологи подтверждают, что всё нормально, никакого ущерба ни населению, ни природе не будет, только после этого начинаем строить. Анастасия Калягина, генеральный директор группы компаний «Агродинамика»

А стадион «Труд» в Баймаке не могут достроить уже 8 лет. Такое положение дел во время своего прошлого визита Радий Хабиров назвал «примером человеческой безалаберности». Объект обошелся в 80 миллионов рублей, но за время простоя сгнил и проржавел. С ноября прошлого года здесь возобновили работы. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» закупили комплект спортивно-технологического оборудования.

Стадион «Труд» – самый известный долгострой в Баймаке. Его возвели ещё в 2013 году, но с того времени на этом поле не сыграно ни одного официального футбольного матча. Долгожданное открытие обновленного спортивного сооружения должно состояться эти летом. Реконструкцию рабочие обещают завершить в июле.