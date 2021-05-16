В Башкирии прошли богослужения в честь завершения праздника Ураза-байрам

У мусульман завершился праздник Ураза-байрам, который длился три дня. Он ознаменовал окончание месяца Рамадан, когда верующие в течение тридцати дней держали строгий пост.
В мечетях прошли праздничные богослужения. На входе у верующих мерили температуру и обрабатывали руки. Желающих попасть на молитву было так много, что на улицах расстелили ковры. После праздничной молитвы верующие не спешили расходиться. В мечетях готовили праздничный плов.
Также мусульмане жертвовали фитр-садака. Его принято выплачивать в первый день праздника. Глава семьи отдаёт деньги за себя, супругу и детей. Собранные средства идут нуждающимся. Ураза-байрам – праздник добрых дел и милосердия. Его принято проводить в кругу близких.