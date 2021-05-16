В ЛНР открыли бюст Минигали Шаймуратова

В школу, которая носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, памятник привезли из Башкортостана. Его сделали силами добровольцев. В Луганск приехала делегация из нашей республики. Цветы к памятнику советским воинам, установленному у братской могилы, в которой похоронен и генерал-майор, возложил глава Башкортостана.

Строгий взгляд, командирская папаха и полевая гимнастерка. Так Минигали Шаймуратов запечатлён на многих фотографиях. Бюст сделан под бронзу из эпоксидной смолы. Это инициатива добровольцев. Везли из Башкортостана. Больше 2 тысяч километров. Открыли в школе имени командира 112-й Башкавдивизии.

Мы мечтали о таком подарке, потому что школа уже 5 лет носит имя Минигали Шаймуратова. Мы очень гордимся этим почетным правом. Гульназ Серова, директор Петровской школы № 22 им. генерал-майора М.М. Шаймуратова

Генерал-майор погиб при освобождении Луганской области от немецко-фашистских захватчиков на высоте между Петровским и Штеровкой, там же он был и похоронен. Его кровь проливалась здесь, на этих полях. Минигали Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года. В память о герое с места взяли землю. Позолоченной капсуле с артефактом теперь нет цены.

Мы еще это помним, я помню, мы учили эту историю, я общался с ветеранами. А нынешние дети не знают и не помнят, поэтому им нужно рассказать. И не какие-то вымышленные киношные истории, а реальные истории героев. За каждым погибшим воином стоит целый мир, целая история, о которых можно и нужно снимать фильмы. Конечно, это борьба за души детей, борьба за будущее нашей страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рядом с местом гибели в Штеровке поле выложили плиткой. 9 на 9 метров. Размер площадки символичен – такой же, как и под памятником Минигали Шаймуратова на родине, в Кармаскалинском районе. Позже мемориал появится и на этом месте в Луганске. Установят бюст генерал-майора, но уже другой – из бронзы. В планах в этом году. От будущего памятника проложили дорожку из плит к самому месту гибели командира 112-й Башкавдивизии. Раньше для ориентира оставляли камни. Всю работу сделали добровольцы – местные жители.

Он как будто живой рядом с нами, как будто не погибал. Он родился в Башкирии, но сражался за нашу землю. Он покоится в нашей земле со своими воинами 75 лет. Он уже и наш герой, это нас объединяет. Сергей Серов

Историю берегут обычные жители. Причём буквально – охраняют. Поисковик Анатолий Еремеев следит за одной из братских могил. Скромное надгробие, без огромного мемориала. Предположительно здесь тоже захоронены башкирские конники.

А вот в этом здании в годы войны тайком лечили бойцов. Прятали от фашистов. Под видом опасных больных госпитализировали в подвал.