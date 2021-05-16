В Уфе определили победителя музыкального проекта «Яңы моң»

Миллион самому лучшему исполнителю. Накануне завершился первый сезон международного музыкального проекта «Яңы моң». В течение трех месяцев зрители телеканала БСТ следили за молодыми исполнителями, и на финише именно они выбрали победителя шоу. Им стал уфимец Искандер Сулейманов. Артист получил сертификат на один миллион рублей. Конкурс «Яңы моң» удалось реализовать благодаря гранту Главы Республики Башкортостан. Музыкальный баттл такого уровня впервые прошел на региональном телевидении.

Искандер Сулейманов определился, на что потратит свой первый миллион. Артист мечтает арендовать звукозаписывающую студию – раньше соседи часто стучали музыканту по батареям. Уфимцу всего 18 лет. И он самый молодой участник шоу «Яңы моң». За 2 месяца исполнитель смог завоевать сердца телезрителей. Они отдали ему 35 процентов голосов и первое место в конкурсе.

Спасибо большое «Яны мон», рәхмәт «Яңы моң». За эту школу, бесценную. Здесь как артист я вырос. То, что было вначале, и то, что сейчас, – два разных уровня. Искандер Сулейманов, победитель проекта «Яңы моң»

Участнику из Армении Исламу Адашеву петь пришлось прямо в аэропорту города Баку. Артист не смог прилететь в Россию из-за эпидобстановки. Желающих принять участие в первом сезоне международного музыкального соревнования было более 800, после двух кастингов претендентами на главный приз стали 16 исполнителей. Кресла членов жюри на протяжении проекта занимали Лина Арифуллина, Элвин Грей и Гульназ Асаева – так называемый судейский костяк. Валерий Меладзе, Марат Башаров, Салават Фатхетдинов, Фидан Гафаров стали приглашенными рефери.

Вы знаете, проект прошел свой революционный путь. Я надеюсь, что встанет на рельсы, окрепнет и будет двигаться дальше фундаментальными, сильными шагами. Лина Арифуллина, российский режиссёр, продюсер, член жюри проекта «Яңы моң»

Как и в любом соревновании, не обошлось без слез. Два участника покинули шоу добровольно после того, как их номинировали. Так кандидатами на вылет стали другие участники. Успевшие подружиться исполнители тяжело расставались с соперниками. За приз в миллион рублей боролись жители республики, москвичи, артисты из Армении, Таджикистана и Казахстана.

Упор в шоу был сделан на башкирском языке, песни на котором пели все исполнители независимо от того, знают ли они его.

Я поблагодарил бы все страны, которые участвовали. За то, что они пели песни на нашем родном языке. Я благодарен участникам за то, что поддерживаете наш язык, нашу культуру. Элвин Грей, заслуженный артист Республики Башкортостан, автор проекта «Яңы моң»

Проект шел 3 месяца – это совместная работа телеканала БСТ, команды Лины Арифуллиной и лейбла «Элвин Грей». Идея создания подобного шоу у Радика Юльякшина возникла осенью прошлого года. Грант главы Республики Башкортостан помог реализовать творческую идею в международный проект. К слову, в России это первое музыкальное соревнование такого уровня, которое проходило на региональном телевидении.

Это колоссальный труд, несколько месяцев подготовки, съемочного процесса и эфиров. Я хочу сказать, телеканал БСТ после проекта вышел на другой уровень. Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Делать забег на долгую дистанцию всегда сложно. Об уровне проекта скажут зрители. И если второй сезон этого проекта случится и он окажется по рейтингам выше первого, значит, уровень хороший. Ярослава Феоктистова, главный режиссёр телеканала БСТ