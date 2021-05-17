На трассе в Башкирии легковушка влетела под фуру: погибла женщина

Вчера вечером, 16 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - автомобиль Daewoo Nexia на полном ходу столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, легковушка влетела под фуру практически наполовину.
Трагедия произошла на трассе М-7 возле села Султанбеково. На место происшествия выезжали полицейские, сотрудники скорой помощи, пожарные и спасатели.
В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. Спасателям пришлось деблокировать тело из покореженного авто. По факту аварии проводится проверка.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.