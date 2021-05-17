В Башкирии произошло ДТП: пострадала мать с двумя детьми

Вчера, 16 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль KIA Rio и грузовик ГАЗель. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, от удара легковушка вылетела в кювет.

Авария произошла на 1237 км автодороги Москва-Уфа. Виновницей ДТП оказалась 37-летняя водитель легковушки. Оказалось, что при перестроении на соседнюю полосу она допустила столкновение с попутным грузовиком.

В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, ее 15-летняя дочь и 5-летний сын. Их госпитализировали с различными травмами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.