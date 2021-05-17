Радий Хабиров начал оперативное совещание в Правительстве РБ с минуты молчания

Еженедельное оперативное совещание в Правительстве Башкирии началось с минуты молчания. Глава республики Радий Хабиров выразил свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани. По его словам, это чудовищное событие, не укладывающееся в голове. 

Фото №1 - Радий Хабиров начал оперативное совещание в Правительстве РБ с минуты молчания

«В Казани 11 мая произошло чудовищное событие. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем выздоровления пострадавшим»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее мэр Уфы Сергей Греков опубликовал распоряжение об усилении мер безопасности после страшной трагедии в Казани. Так, глава администрации поручил ограничить школьникам доступ к некоторым интернет-ресурсам, которые могут причинить вред их моральному здоровью и развитию.

Напомним, 11 мая в гимназию №175 прошёл 19-летний парень с оружием. После стрельбы в школе погибли 9 человек, семь из них - дети, более двух десятков попали с ранениями в больницу.

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