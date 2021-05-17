«Разгильдяи и преступники»: Хабиров о срыве сроков ремонта стадиона-долгостроя «Труд»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что виновные в срыве сроков сдачи ремонта стадиона «Труд» в Баймакском районе разгильдяи и преступники. Об этом он сказал на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Фото №1 - «Разгильдяи и преступники»: Хабиров о срыве сроков ремонта стадиона-долгостроя «Труд»

«Это разгильдяи, по-другому не скажешь. И преступники скорее всего, не буду их так называть, чтоб не обидеть, это уж суд решит, но разгильдяи точно. Сперва объект сделали, потом получили деньги на ремонт и потом оставили гнить. Нам пришлось изыскивать новые средства. Но, на мой взгляд, преступная деятельность лежит на поверхности. Надо проверять»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, что возведение стадиона «Труд» началось в 2013 году, но в эксплуатацию его так и не ввели из-за брака. Объект, в который в своё время вложили 80 млн рублей, простаивал, постепенно разрушаясь и периодически подвергаясь нападениям вандалов. Радий Хабиров впервые осмотрел недострой в июне 2019 года во время рабочей поездки в Баймакский район, а осенью 2020 года в ходе очередного посещения назвал его «примером человеческой безалаберности».  

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