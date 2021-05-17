«Разгильдяи и преступники»: Хабиров о срыве сроков ремонта стадиона-долгостроя «Труд»

Напомним, что возведение стадиона «Труд» началось в 2013 году, но в эксплуатацию его так и не ввели из-за брака. Объект, в который в своё время вложили 80 млн рублей, простаивал, постепенно разрушаясь и периодически подвергаясь нападениям вандалов. Радий Хабиров впервые осмотрел недострой в июне 2019 года во время рабочей поездки в Баймакский район, а осенью 2020 года в ходе очередного посещения назвал его «примером человеческой безалаберности».