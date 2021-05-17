В Башкирии 18-летний парень спровоцировал смертельное ДТП

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 18-летний парень находился за рулём «Лады Ларгус». В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и опрокинул авто. В срочном порядке с места ДТП были госпитализированы водитель и две пассажирки 29 и 35 лет.