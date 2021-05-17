В Башкирии 18-летний парень спровоцировал смертельное ДТП

Накануне, 16 мая, в Бурзянском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 1 км автодороги Кага-Новосубхангулово.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 18-летний парень находился за рулём «Лады Ларгус». В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и опрокинул авто. В срочном порядке с места ДТП были госпитализированы водитель и две пассажирки 29 и 35 лет.
Через несколько часов после госпитализации скончалась 35-летняя пассажирка. Водительских прав у молодого человека не оказалось. Специалистам предстоит провести химико-токсикологическое исследование, чтобы выяснить, был ли водитель трезв.
Фото: ГИБДД РБ.