На доме в Уфе появилось фото учительницы, погибшей при стрельбе в школе Казани

В Уфе на большом таблоиде появилась фотография молодой учительницы, которая трагически погибла при стрельбе в школе Казани.

Портрет 26-летней Эльвиры Игнатьевой вывесили на фасаде дома №9 по улице Зорге. Фотография погибшей учительницы сопровождается фразой «Защитила детей, отдав за них свою жизнь». По информации очевидцев, юная учительница встала между детьми и 19-летним стрелком, тем самым закрыв своим телом учеников.

Страшный инцидент произошёл 11 мая, когда бывший ученик 175-ой гимназии ворвался с оружием в учебное учреждение. При стрельбе погибли 7 детей и двое учителей. Более двух десятков в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Фотография учительницы-героя появилась не только в Башкирии, но и в других регионах России.