В Башкирии нашли школьников, подписанных на казанского стрелка

На оперативном совещании в Правительстве РБ обсудили меры безопасности в школах после трагедии в Казани. По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, в республике есть школьники, которые были подписаны на казанского стрелка, устроившего теракт в 175-ой гимназии. Такие данные показал мониторинг соцсетей учащихся.
В свою очередь глава республики Радий Хабиров отметил, что задача школы – это работать непосредственно с детьми и замечать предпосылки к агрессии на ранней стадии. По его словам, защитой учебных заведений должны заниматься специалисты.
Напомним, ранее руководитель региона поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики, а также предложил оказать любую помощь всем пострадавшим при теракте в Казани и пройти реабилитацию в санаториях Башкортостана.