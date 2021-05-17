В Башкирии нашли школьников, подписанных на казанского стрелка

На оперативном совещании в Правительстве РБ обсудили меры безопасности в школах после трагедии в Казани. По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, в республике есть школьники, которые были подписаны на казанского стрелка, устроившего теракт в 175-ой гимназии. Такие данные показал мониторинг соцсетей учащихся.