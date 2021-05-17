Радий Хабиров рассказал, кто зарабатывает на башкирском золоте

Сегодня, 17 мая, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Радий Хабиров рассказал о решении создать в республике межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории.

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Поводом к такому решению послужило отсутствие взаимодействия между муниципалитетами, органами власти, контрольно-надзирающими органами и недропользователями. Так, жители Башкирии часто заранее не знают о том, что вблизи от них будут проводиться работы. На территорию без предупреждения приезжает техника, что, конечно, становится большой неожиданностью для местных жителей.

15 мая Радий Хабиров побывал в Баймаке, где провел совещание, посвящённое добыче полезных ископаемых.

Нужно наладить взаимодействие между муниципалитетами, органами власти, контрольно-надзирающими органами и недропользователями. Недропользование – это важная экономическая деятельность, которая должна создавать рабочие места. Но она очень чувствительна и болезненна, когда не соблюдаются экологические нормы. Поэтому мы и приняли решение о создании межведомственной комиссии, на которой будем смотреть за четким выполнением недропользователями всех этапов лицензий, и если нужно — помогать им.

Радий Хабиров 

Так, Радий Хабиров рассказал, что часто богатствами Башкирии интересуются компании, которые «прячут хвосты» за рубежом или в офшорных зонах. И хотя это не запрещено законом, такая деятельность заставляет задуматься куда утекают деньги из республики.

Были обнаружены разного рода интересные факты. Например, одним из бенефициаров компании «Альтинвест», которая добывает золото в Учалинском районе, является украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко, включенный в так называемый «санкционный список». ООО «Златолит-Плюс» зарегистрировано на Сейшельских островах. Учредители «полуофшорной» компании «ИремельБашресурс» — чешские бизнесмены.

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