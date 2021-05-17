Радий Хабиров рассказал, кто зарабатывает на башкирском золоте

Нужно наладить взаимодействие между муниципалитетами, органами власти, контрольно-надзирающими органами и недропользователями. Недропользование – это важная экономическая деятельность, которая должна создавать рабочие места. Но она очень чувствительна и болезненна, когда не соблюдаются экологические нормы. Поэтому мы и приняли решение о создании межведомственной комиссии, на которой будем смотреть за четким выполнением недропользователями всех этапов лицензий, и если нужно — помогать им.

Радий Хабиров