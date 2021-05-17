Радий Хабиров рассказал, кто зарабатывает на башкирском золоте

Сегодня, 17 мая, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Радий Хабиров рассказал о решении создать в республике межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории.
Поводом к такому решению послужило отсутствие взаимодействия между муниципалитетами, органами власти, контрольно-надзирающими органами и недропользователями. Так, жители Башкирии часто заранее не знают о том, что вблизи от них будут проводиться работы. На территорию без предупреждения приезжает техника, что, конечно, становится большой неожиданностью для местных жителей.
15 мая Радий Хабиров побывал в Баймаке, где провел совещание, посвящённое добыче полезных ископаемых.
Так, Радий Хабиров рассказал, что часто богатствами Башкирии интересуются компании, которые «прячут хвосты» за рубежом или в офшорных зонах. И хотя это не запрещено законом, такая деятельность заставляет задуматься куда утекают деньги из республики.
Были обнаружены разного рода интересные факты. Например, одним из бенефициаров компании «Альтинвест», которая добывает золото в Учалинском районе, является украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко, включенный в так называемый «санкционный список». ООО «Златолит-Плюс» зарегистрировано на Сейшельских островах. Учредители «полуофшорной» компании «ИремельБашресурс» — чешские бизнесмены.