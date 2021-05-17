Житель Уфы показал фотографии заснеженного города, сделанные 40 лет назад

Как сообщает журнал «Панорама Башкортостана», весна в тот год пришла в республику рано – кое-где уже распустились листья, зацвела черёмуха, горожане переоделись в лёгкую одежду. Но именно 17-го числа на город обрушился снегопад. Потом снег пролежал ещё около трёх дней.