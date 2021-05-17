В Башкирии коронавирус выявили ещё у 90 пациентов

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается по всей России. Актуальные данные об этом публикуются каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Башкирии за сутки с выздоровлением выписали 107 человек, а за всё время пандемии – 34 629. При этом выявили коронавирус у 90 пациентов. Общее количество зараженных за всё время достигло уже 36 950 человек.