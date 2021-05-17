ГК «Уфа-Алиса» уступил клубу «Динамо-Синара»

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» уступил в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Накануне подопечные Николая Тертышного не сумели обыграть команду «Динамо-Синара». Эта встреча стала первой в противостоянии за 9-10 места в чемпионате Суперлиги.

"Лисицы" проиграли со счетом 26:36. Гости начали встречу удачнее, уже к десятой минуте они имели преимущество в девять мячей. Первая половина завершилась со счетом 12:21. Во втором тайме «Уфа-Алиса» сумела наладить взаимодействия в атаке, а также подтянулась в защите. Однако догнать соперниц не удалось.

Довольны игрой, что сумели сделать такой задел на игру в Волгограде. Ольга Буянова, старший тренер ГК «Динамо-Синара»

Ответный матч состоится 23 мая в Волгограде. Если «Уфе-Алисе» удастся выиграть с преимуществом в 11 или более мячей, то команда Тертышного займёт девятое место в нынешнем чемпионате.