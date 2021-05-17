Уфимца, который наехал на инспектора, могут осудить на пять лет

Сегодня, 17 мая, в Кировском районном суде Уфы прошло заседание по делу 25-летнего гонщика. Артур Г. обвиняется в злостном нарушении правил дорожного движения.

Напомним, 3 ноября 2020 года парень на «Мерседесе» устроил гонки по тротуару. При этом водительских прав молодой человек не имел. Нарушителя попытались остановить представители ГИБДД, но обвиняемый просто наехал на одного из сотрудников и прокатил на капоте. Инспектору потребовалась госпитализация.

Теперь прокурор просит назначить обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину Артур Г. признаёт, хотя парень очень долго скрывался от правосудия.

Молодой человек попросил прощения у пострадавшей стороны. Его направили ожидать решение суда в СИЗО.