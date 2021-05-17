В Уфе нашли тело мужчины, который на спор попытался переплыть реку

Накануне, 16 мая, в Уфе произошла трагедия на реке Белой. Около семи часов вечера недалеко от посёлка Романовка утонул человек.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, 47-летний мужчина проводил время с друзьями на берегу реки. В какой-то момент он на спор решил переплыть реку с другом, нырнул, но обратно так и не всплыл.

Водолазы и спасатели почти сутки искали тело несчастного. Его нашли только сегодня, 17 мая, около 15:00 на глубине 6 метров в 100 метрах от берега.