В Уфе подросток разбился насмерть, выпав из окна

Сегодня, 17 мая, в Уфе произошла страшная трагедия. У дома №163 по улице Комсомольской нашли тело 14-летнего подростка.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, ребёнок упал с 13-го этажа. Подросток получил различные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастного.
Напомним, 13 мая похожая история произошла в Стерлитамаке, где 13-летняя школьница выпала из окна высотки. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.