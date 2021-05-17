В Уфе подросток разбился насмерть, выпав из окна

Сегодня, 17 мая, в Уфе произошла страшная трагедия. У дома №163 по улице Комсомольской нашли тело 14-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, ребёнок упал с 13-го этажа. Подросток получил различные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастного.