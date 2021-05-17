Житель Башкирии до смерти избил друга, а потом поджёг его в машине

12 мая в полицию Гафурийского района обратилась взволнованная жительница деревни Русский Саскуль. Она рассказала, что её супруг пропал, а на территории их дома найдена вставная челюсть мужа и следы крови.

На место происшествия в срочном порядке выехали сотрудники правоохранительных служб. После осмотра территории у Стерлитамакского района была обнаружена сгоревшая «Нива», в которой находились останки неизвестного. Оказалось, это и есть пропавший 56-летний сельчанин.

Опросив свидетелей и очевидцев, выяснилось, что последний раз мужчина проводил время со своим 34-летним товарищем. Мужчину задержали, а на допросе он сознался в том, что убил друга.

Мужчины мирно выпивали в гостях у 56-летнего сельчанина, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда младший товарищ избил друга, посадил его в машину и повёз в Стерлитамакский район, но по пути обнаружил, что тот мёртв. От испуга он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Тогда 34-летний мужчина решил поджечь машину, чтобы инсценировать несчастный случай. Но перед этим он вытащил из салона магнитолу, чтобы продать её. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, а подозреваемый задержан.