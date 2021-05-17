Благодаря системе «Инцидент» в Уфе ликвидировали карстовый провал

Словно портал в другой мир появился во дворе у жителей на бульваре Тюлькина. Возле дома №7/3 образовался карстовый провал. Земля просела сразу в нескольких местах. Ямы появились рядом с лестницей в подъезд, прямо под окнами многоэтажки.
На обращение жителей в соцсетях отреагировали сотрудники системы «Инцидент-менеджмент» и передали жалобу местным властям.
Программу «Инцидент-менеджмент» запустили в октябре 2018 года. За это время обработано более 164000 обращений и найдено их решение. Чиновники тоже признают удобство цифрового формата. Бумажную волокиту заменил телефон с доступом к интернету. И проблемы жителей стали решаться оперативнее.