Благодаря системе «Инцидент» в Уфе ликвидировали карстовый провал

Ситуация действительно опасная. Не заметив, можно ненароком провалиться в эти ямы. Вот фото до. Стоит отметить оперативную реакцию сотрудников администрации Октябрьского района. Уже 14 мая ямы заделали. И жители поблагодарили администрацию района за оперативную реакцию.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях