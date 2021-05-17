Благодаря системе «Инцидент» в Уфе ликвидировали карстовый провал

Словно портал в другой мир появился во дворе у жителей на бульваре Тюлькина. Возле дома №7/3 образовался карстовый провал. Земля просела сразу в нескольких местах. Ямы появились рядом с лестницей в подъезд, прямо под окнами многоэтажки.

Слегка проседала, проседала, а потом стала больше. До этого никогда такого не было, а как рядом построили дом, вот такая катастрофа у нас время от времени происходит. Я думаю, это ещё после зимы.

Лия Атманаки

На обращение жителей в соцсетях отреагировали сотрудники системы «Инцидент-менеджмент» и передали жалобу местным властям.

Ситуация действительно опасная. Не заметив, можно ненароком провалиться в эти ямы. Вот фото до. Стоит отметить оперативную реакцию сотрудников администрации Октябрьского района. Уже 14 мая ямы заделали. И жители поблагодарили администрацию района за оперативную реакцию.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

По адресу: улица Тюлькина, 7/3, дня три назад поступила жалоба – провал на отмостке. В течение двух дней мы засыпали яму шебурой и зацементировали. На данный момент яму заделали.

Ирина Максимова, директор ООО «Уют-сервис»
Фото №1 - Благодаря системе «Инцидент» в Уфе ликвидировали карстовый провал

Программу «Инцидент-менеджмент» запустили в октябре 2018 года. За это время обработано более 164000 обращений и найдено их решение. Чиновники тоже признают удобство цифрового формата. Бумажную волокиту заменил телефон с доступом к интернету. И проблемы жителей стали решаться оперативнее.

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