Безопасность в школах и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Только 60% образовательных учреждений в Башкортостане имеют квалифицированную охрану. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проработать вопрос. Он отметил: анализ показывает, что в большинстве случаев трагедии можно было предотвратить. Как именно, а также какие еще решения приняты?

С минуты молчания по погибшим и пострадавшим во время нападения казанского стрелка на гимназию началось оперативное совещание в правительстве Башкортостана. В республике сразу после трагедии стали мониторить ситуацию, которая показала, что только 60% образовательных учреждений в регионе имеют квалифицированную охрану. На дооснащение системами контроля необходимо более 530 млн рублей. Глава Башкортостана потребовал изучить вопрос.

Это не задача школы периметр охранять, для этого есть специально обученные люди – Росгвардия, частная охрана. Ваша задача – быть в головах наших детей, очень часто, как жизнь показывает, там всегда, когда начинаешь копаться, оказывается, что можно было предотвратить. Если бы внимание классные руководители, директора школ обращали на то или иное атипичное поведение, на соцсети – возможно, могли бы эту трагедию предусмотреть. Поэтому здесь важно учительские коллективы на это настроить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Минобразования Башкортостана сообщил, что после передачи Росгвардии полномочий стоимость услуги по технической охране школ возросла в несколько раз. Теперь она составляет 9 рублей 90 копеек в час, ранее была 3 рубля 92 копейки в час.

Резкое повышение стоимости такой услуги привело к существенному ежегодному расходу и составило порядка 52,5 млн рублей, еще и дополнительного выделения средств из бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных районов и городских округов около 141,6 млн рублей ежегодно Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Регион уже получил 367 834 дозы вакцины против коронавируса. Первым и вторым компонентом «Спутник V» в Башкортостане привиты почти 225 тысяч жителей. Роспотребнадзор призывает быть внимательнее и в связи с риском заболеть мышиной лихорадкой. Кроме того, возросло количество жалоб на укусы клещей.

Исследовано около двух тысяч клещей. Мы видим, что показатель заражения клещей энцефалитом составляет 05%, а вот показатель боррелиоза вырос – 18,8%. В 2020 году показатель составлял 13,2%. Клещи в основном заражены боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В новом сезоне уже устранено более 55 тысяч дефектов дорожного полотна или почти 60% от общего количества оцифрованных выбоин. Ямочный ремонт продолжится до 15 июня.