Безопасность в школах и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Только 60% образовательных учреждений в Башкортостане имеют квалифицированную охрану. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проработать вопрос. Он отметил: анализ показывает, что в большинстве случаев трагедии можно было предотвратить. Как именно, а также какие еще решения приняты?
С минуты молчания по погибшим и пострадавшим во время нападения казанского стрелка на гимназию началось оперативное совещание в правительстве Башкортостана. В республике сразу после трагедии стали мониторить ситуацию, которая показала, что только 60% образовательных учреждений в регионе имеют квалифицированную охрану. На дооснащение системами контроля необходимо более 530 млн рублей. Глава Башкортостана потребовал изучить вопрос.
Глава Минобразования Башкортостана сообщил, что после передачи Росгвардии полномочий стоимость услуги по технической охране школ возросла в несколько раз. Теперь она составляет 9 рублей 90 копеек в час, ранее была 3 рубля 92 копейки в час.
Регион уже получил 367 834 дозы вакцины против коронавируса. Первым и вторым компонентом «Спутник V» в Башкортостане привиты почти 225 тысяч жителей. Роспотребнадзор призывает быть внимательнее и в связи с риском заболеть мышиной лихорадкой. Кроме того, возросло количество жалоб на укусы клещей.
В новом сезоне уже устранено более 55 тысяч дефектов дорожного полотна или почти 60% от общего количества оцифрованных выбоин. Ямочный ремонт продолжится до 15 июня.
Ситуацию с парковками также обсудили на оперативном совещании в правительстве Башкортостана. По данным ГК республики по делам юстиции, с середины января по середину мая этого года сумма выписанных штрафов составила более 2,5 млн рублей. К ответственности за неправильную парковку привлечены более 2,5 тысячи автомобилистов. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что необходимо продолжать наводить порядок и благоустраивать площадки.