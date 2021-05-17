В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса

Сделай прививку и получи квартиру. В Уфе стартовал конкурс среди вакцинированных от коронавируса. Для участия в нем нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа». На сегодня в республику поступило более 360 тысячи доз вакцины, в ближайшие дни ожидается поставка ещё около 16 тысяч.

На этот шаг Алсу Камалова долго не решалась. Как говорит девушка, постоянные сомнения не покидали ее. Но все-таки собравшись с духом, она пришла в поликлинику, где ей сделали первый укол вакциной «Спутник V».

Сделав вакцину, Алсу получит не только защиту от опасного вируса, но и возможность выиграть крупный приз.

Я уже давно думала о том, чтобы вакцинироваться, все-таки это защита и моих близких тоже. И плюс вот такой приятный бонус. Алсу Камалова

В среднем обрабатываемость в день – 300 пациентов. И мы их все обрабатываем. У нас вакцины «Спутник V», поступала вакцина ЭпиВакКорона, но она уже закончена. Данил Батршин, заведующий отделом Управления качества медицинской помощи поликлиники №43

Возможно, одна из причин возросшего потока вакцинированных – начало лотереи для привытых граждан. Общественный фонд развития города Уфы разыгрывает однокомнатную квартиру и десять смартфонов. После получения уже первого компонента пациенту дается флаер с кодом, который нужно зарегистрировать на сайте. Он и станет возможностью получить заветный приз.

Участниками могут быть только привитые на территории города Уфы. Они могут быть жителями других городов и районов республики, но привиться должны в Уфе. Ольга Панчихина, исполнительный директор Общественного фонда развития г. Уфы