В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса

Сделай прививку и получи квартиру. В Уфе стартовал конкурс среди вакцинированных от коронавируса. Для участия в нем нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа». На сегодня в республику поступило более 360 тысячи доз вакцины, в ближайшие дни ожидается поставка ещё около 16 тысяч.
На этот шаг Алсу Камалова долго не решалась. Как говорит девушка, постоянные сомнения не покидали ее. Но все-таки собравшись с духом, она пришла в поликлинику, где ей сделали первый укол вакциной «Спутник V».
Сделав вакцину, Алсу получит не только защиту от опасного вируса, но и возможность выиграть крупный приз.
Возможно, одна из причин возросшего потока вакцинированных – начало лотереи для привытых граждан. Общественный фонд развития города Уфы разыгрывает однокомнатную квартиру и десять смартфонов. После получения уже первого компонента пациенту дается флаер с кодом, который нужно зарегистрировать на сайте. Он и станет возможностью получить заветный приз.
Регистрация участников продлиться до 20 июня. А 23 июня на телеканале «Вся Уфа» в прямом эфире будет объявлены имена счастливчиков.