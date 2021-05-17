В Башкирии стартовал 82-й чемпионат республики по футболу

В нынешнем году в турнире примут участие 13 команд. Накануне в рамках первого тура в Уфе состоялся матч между жуковским «Стартом» и стерлитамакским «Зенитом-Стфк». Победу в матче праздновали хозяева.

Прошлогодний участник первенства России уверенно обыграл соперников со счетом 4:1. Голы на свой счет записали Шайхутдинов, Романовский, Еремин и Дорогов, также во встрече был зафиксирован первый автогол нынешнего сезона.

От этого сезона ждем продуктивной работы, чтобы набрала молодежь опыта, хотим побеждать в каждом матче. Эдуард Бакеев, играющий тренер ФК «Старт» /Уфимский район/