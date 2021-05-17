В Башкирии стартовал 82-й чемпионат республики по футболу

В нынешнем году в турнире примут участие 13 команд. Накануне в рамках первого тура в Уфе состоялся матч между жуковским «Стартом» и стерлитамакским «Зенитом-Стфк». Победу в матче праздновали хозяева.
Прошлогодний участник первенства России уверенно обыграл соперников со счетом 4:1. Голы на свой счет записали Шайхутдинов, Романовский, Еремин и Дорогов, также во встрече был зафиксирован первый автогол нынешнего сезона.
В других играх первого тура «Стерлитамак» оказался сильнее «Ишимбая», «Горняк» обыграл «Альтаир». «Девон» набрал три очка в игре против «Уфы-2004», «Зенит» из Салавата дома проиграл «Спартаку-дубль», а «Девон-2004» разгромил булгаковскую «Жемчужину».