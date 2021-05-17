В Уфе сотрудники ГИБДД и центра «Семья» провели профилактический рейд

Сотрудники ГИБДД совместно с центром «Семья» провели профилактический рейд. Акция прошла в рамках Недели семьи. Возле здания Конгресс-холла «Торатау» водителей останавливали и напоминали им о соблюдении правил дорожного движения при перевозке детей.
В случае несоблюдения правил автомобилисту полагается штраф в размере трех тысяч рублей. Всем участникам выдали флаеры с ПДД информацией.
Профилактическая акция – ежегодное событие. Уфа не единственная точка проведения рейда. В течение всей тематической недели он пройдет во всех районах республики.