В Уфе сотрудники ГИБДД и центра «Семья» провели профилактический рейд

Сотрудники ГИБДД совместно с центром «Семья» провели профилактический рейд. Акция прошла в рамках Недели семьи. Возле здания Конгресс-холла «Торатау» водителей останавливали и напоминали им о соблюдении правил дорожного движения при перевозке детей.

В случае несоблюдения правил автомобилисту полагается штраф в размере трех тысяч рублей. Всем участникам выдали флаеры с ПДД информацией.

Профилактическая акция – ежегодное событие. Уфа не единственная точка проведения рейда. В течение всей тематической недели он пройдет во всех районах республики.

За четыре месяца в республике зарегистрировано 15 ДТП с участие подростков. В них девять погибли и более десяти получили травмы. Все погибшие дети были пассажирами транспортных средств.

Марсель Бикташев, госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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