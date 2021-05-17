В Уфе сотрудники ГИБДД и центра «Семья» провели профилактический рейд

За четыре месяца в республике зарегистрировано 15 ДТП с участие подростков. В них девять погибли и более десяти получили травмы. Все погибшие дети были пассажирами транспортных средств.

Марсель Бикташев, госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан