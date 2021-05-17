С набережной Белой в Уфе стартовал мемориальный речной марш до Волгограда

Башкирские солдаты отправились вплавь до Волгограда. С набережной Белой в Уфе стартовал мемориальный речной марш. Уникальный переход пройдет по внутренним речным путям Поволжья: Белая, Кама, Волга. Такая акция проводится впервые. Ее особенность – совместное участие понтонных подразделений Центрального и Южного военных округов.
С честью и под музыку уфимцы провожают башкирских солдат. Инженерные войска республики отправились покорять речные просторы. Белая, Кама и Волга. За 28 дней паром должен пройти более двух тысяч километров.
По пути понтон продемонстрирует уникальные экспонаты музея. Благовещенск, Набережные Челны, Ульяновск, Самара и Вольск увидят настоящие свидетельства военных подвигов и познакомятся с возможностями современной армии. Также на понтоне расположена палатка для военнослужащих, запас провианта и свой повар.
Уникальное мероприятие посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны. Сплав должен завершиться 22 июня в Волгограде. Также военнослужащие Центрального военного округа примут участие в акции памяти на территории монумента «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.