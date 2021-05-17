С набережной Белой в Уфе стартовал мемориальный речной марш до Волгограда

Башкирские солдаты отправились вплавь до Волгограда. С набережной Белой в Уфе стартовал мемориальный речной марш. Уникальный переход пройдет по внутренним речным путям Поволжья: Белая, Кама, Волга. Такая акция проводится впервые. Ее особенность – совместное участие понтонных подразделений Центрального и Южного военных округов.

С честью и под музыку уфимцы провожают башкирских солдат. Инженерные войска республики отправились покорять речные просторы. Белая, Кама и Волга. За 28 дней паром должен пройти более двух тысяч километров.