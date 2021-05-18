В Нефтекамске на предприятиях работают мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации работают на предприятиях Нефтекамска. Медики выезжают к коллективам по заранее согласованному графику. Сделать прививку от коронавируса жители могут и в торговом центре «Урал».

К тем, кто в силу возраста и здоровья не может приехать на пункты вакцинации самостоятельно, прививочные бригады выезжают на дом. На сегодняшний день в Башкортостан поставлено почти 368 тысяч дозы вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привились 310 тысяч человек, полностью завершена вакцинация для 225 тысяч жителей.

Фото №1 - В Нефтекамске на предприятиях работают мобильные пункты вакцинации

Надо ехать в Соль-Илецк, там много людей. Заранее решил сделать.

Илюс Мияссаров, сотрудник предприятия «Нефтекамскстройзаказчик»

Мы разработали план-график мобильной вакцинации. Это так называемая «вакцинация у подъезда». Второй день мы будем работать во дворах.

Наталия Валиева, заведующая отделением медицинской профилактики больницы г. Нефтекамска
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