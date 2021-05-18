В Уфе мотоциклист попал под колёса такси

В Уфе произошла авария с участием мотоциклиста. Как сообщают очевидцы, инцидент зафиксирован на улице Бакалинской.
Мотоциклист выезжал от торгового центра «Ультра». В этот момент на него наехала машина такси. Мотоциклиста отбросило, с него слетел шлем – мужчина получил различные травмы и был срочно госпитализирован в городскую больницу.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Чтобы избежать воспламенения автомобиля, транспорт был залит водой. Точные причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.
Фото: соцсети.