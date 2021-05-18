В Уфе в день Последнего звонка не запланированы массовые гуляния

22 мая выпускники отметят день Последнего звонка. В связи с последними трагическими событиями и эпидемиологической обстановкой традиционных мероприятий в этот день не будет.

Заместитель начальника управления образования администрации Уфы Вадим Арсланов сообщил, что школам рекомендовано провести все торжественные мероприятия на открытом воздухе в зависимости от погоды. В школе будут дежурить кинологи, полицейские, а территорию образовательных учреждений проверят на антитеррористическую защищенность.

Также в столице не запланированы массовые гуляния. В парках, скверах и других общественных пространствах будут дежурить правоохранители.

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности, и теперь родителям выпускников разрешено присутствовать на празднике. Однако для этого необходимо предъявить документ удостоверяющий личность и справку о вакцинации от COVID-19.