ЕР выступила с предложением пускать родителей на выпускные в школах и детсадах Башкирии

Башкирское отделение партии «Единая Россия» выступила с предложением пускать родителей на отчетные мероприятия детей в образовательных учреждениях. Речь идет о выпускных балах в детских садах и школах республики.
Ранее глава региона Радий Хабиров подписал указ, из которого следовало, что на праздник будут допускаться только те родители, которые прошли вакцинацию, имеют антитела или с отрицательным тестом на ковид.
Партия настаивает, что при проведении мероприятия на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске, для балов в помещении, на которых присутствует более 50 человек, — иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний
Как пишут авторы обращения, у республики есть опыт проведения массовых мероприятий, из числа последних — 1 и 9 мая, после которых не было взрывного количества заболевших. Практику можно было применить и на другие мероприятия
Председатель регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров информацию подтвердил.