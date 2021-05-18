В Башкирии клещи покусали в два раза больше человек, чем в прошлом году

Сегодня, 18 мая, на оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что в этом году от укусов клещей пострадало почти в два раза больше человек, чем в прошлом.

За помощью врачей обратились 1815 человек. Это в 1,9 раз больше, чем в 2020 году. Представитель Роспотребнадзора связывает рост показателей с ограничениями из-за коронавируса, ведь в прошлом году в этот период была введена обязательная самоизоляция для всех.