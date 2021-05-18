Телеканал «Тамыр» провел детскую сессию в рамках форума «Арт-Курултай»

В рамках культурного форума «Арт-Курултай» телеканал «Тамыр» провел детскую сессию, которая объединила талантливых ребят со всей республики. Дети разделились на команды, каждая из которых предлагала свои идеи, как сделать Уфу и Башкортостан более комфортными для проживания подростков.
Ребята решили, что региону не хватает сети школьных телестудий, детских кинотеатров, тактильного музея музыки. Прозвучало также предложение построить стеклянный пешеходный мост под автомобильным мостом через реку Белая. Такую активность со стороны участников детской зоны форума «Арт-Курултай» оценили министр культуры Башкортостана Амина Шафикова и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.