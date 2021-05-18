Телеканал «Тамыр» провел детскую сессию в рамках форума «Арт-Курултай»

В рамках культурного форума «Арт-Курултай» телеканал «Тамыр» провел детскую сессию, которая объединила талантливых ребят со всей республики. Дети разделились на команды, каждая из которых предлагала свои идеи, как сделать Уфу и Башкортостан более комфортными для проживания подростков.