В Башкирии семиклассник самостоятельно потушил природный пожар

В Замкинском сельсовете Дуванского района семиклассник в одиночку потушил природный пожар. Об этом рассказала администрация района.

16 мая утром школьник заметил, что на берегу реки загорелась трава. Мальчик не прошёл мимо, схватил ведро и самостоятельно потушил возгорание. Ему потребовалось около 40 подходов с ведром к реке, чтобы полностью ликвидировать возгорание.