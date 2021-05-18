В Башкирии семиклассник самостоятельно потушил природный пожар

В Замкинском сельсовете Дуванского района семиклассник в одиночку потушил природный пожар. Об этом рассказала администрация района.

Фото №1 - В Башкирии семиклассник самостоятельно потушил природный пожар

16 мая утром школьник заметил, что на берегу реки загорелась трава. Мальчик не прошёл мимо, схватил ведро и самостоятельно потушил возгорание. Ему потребовалось около 40 подходов с ведром к реке, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Оказалось, накануне рыбаки не потушили костёр — это и привело к пожару.

Администрация района поблагодарила семиклассника за проявленную смелость и неравнодушие.

Фото: администрация Дуванского района. 

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