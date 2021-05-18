ГК «Акбузат» одолел «Каустик» в домашнем матче

Гандбольная команда «Акбузат» из Уфы накануне провела домашний матч. На своей площадке башкирский клуб принимал «Каустик» из Волгограда. Четырехкратные чемпионы России в этом сезоне выступают неудачно и располагаются на последней строчке в турнирной таблице.

Команды ведут борьбу за выживание в Суперлиге. В первой половине встречи в ворота «Акбузата» влетело шесть мячей. Хозяева сделали хороший отрыв и уверенно довели игру до победы – 26:20. Этот успех стал для уфимской команды третьим подряд. У «Акбузата» теперь 20 очков. Отрыв от занимающего 12 место челябинского «Динамо» семь баллов. Таким образом за три игры до конца турнира уфимцы обеспечили себе место в Суперлиге на следующий сезон.