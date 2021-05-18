ГК «Акбузат» одолел «Каустик» в домашнем матче

Гандбольная команда «Акбузат» из Уфы накануне провела домашний матч. На своей площадке башкирский клуб принимал «Каустик» из Волгограда. Четырехкратные чемпионы России в этом сезоне выступают неудачно и располагаются на последней строчке в турнирной таблице. 

Команды ведут борьбу за выживание в Суперлиге. В первой половине встречи в ворота «Акбузата» влетело шесть мячей. Хозяева сделали хороший отрыв и уверенно довели игру до победы – 26:20. Этот успех стал для уфимской команды третьим подряд. У «Акбузата» теперь 20 очков. Отрыв от занимающего 12 место челябинского «Динамо» семь баллов. Таким образом за три игры до конца турнира уфимцы обеспечили себе место в Суперлиге на следующий сезон.

Скажем так, игра сразу сложилась в нашу пользу. Не знаю, что на это повлияло. Может, погодные условия – духота в зале.  Но ребята из Волгограда, из южного региона, должны были привыкнуть.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Вышли заряженными, хотелось победить. Нам все равно нужны очки. У нас свои задачи, свои цели. В независимости от места в таблице.

Александр Петров, игрок ГК «Акбузат»
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