В Башкирии ужесточили наказание пьяному виновнику смертельной аварии

По вине 37-летнего жителя Кармаскалинского района произошло смертельное ДТП. Виновника аварии осудили, но прокуратура добилась ужесточения наказания.
Инцидент произошёл в августе 2020 года. Тогда мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, но с задачей не справился и допустил выезд на встречную полосу. Там он на полной скорости столкнулся с «Ладой Приорой». Водитель встречного авто получил травмы, несовместимые с жизнью, а пассажирка в тяжёлом состоянии была госпитализирована.
Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Однако прокуратура добилась ужесточения наказания, и суд принял решение назначить обвиняемому реальный срок.