В Башкирии ужесточили наказание пьяному виновнику смертельной аварии

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Тогда мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, но с задачей не справился и допустил выезд на встречную полосу. Там он на полной скорости столкнулся с «Ладой Приорой». Водитель встречного авто получил травмы, несовместимые с жизнью, а пассажирка в тяжёлом состоянии была госпитализирована.