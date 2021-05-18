В Уфе пациенты с пересаженными органами сыграли в футбол с врачами

В здоровом теле – здоровый дух! Пациенты с пересаженными органами сыграли в футбол с врачами. Матч прошел в зале уфимского стадиона «Динамо».
Игра состоялась в рамках акции «Дней народного здоровья», Ее основная цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и снижения смертности от болезней системы кровообращения.
По итогам матча со счетом 1:0 победила команда Республиканской клинической больницы имени Куватова. Обеим командам вручены кубки, все игроки награждены медалями и грамотами. Мероприятие сопровождалось танцами, песнями и футбольным фристайлом.