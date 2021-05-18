В Башкирии пожилую пару до смерти забили граблями

На даче в деревне Булан-Турган трагически погибла пожилая пара. Несчастных забили топором и граблями.

Как сообщает РЕН ТВ, на частном дачном участке были обнаружены тела 84-летнего мужчины и 79-летней женщины. Сельчанку нашли на веранде с тяжёлой травмой головы, а её супруга — на улице за домом. Предполагаемые орудия убийства находились совсем недалеко.

Следователи обнаружили настоящий погром в доме супругов: все вещи были перевёрнуты, мебель передвинута. По факту жестокого убийства было возбуждено уголовное дело.