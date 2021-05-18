В Уфе 48 пар поженились в Международный день семьи, любви и верности

Мы любим этот праздник и организовывать, и проводить, потому что тут собираются люди с большим сердцем, которые смогли подарить свою заботу, тепло, любовь, уважение тем детям, которые остались без родительского тепла.

Зульфия Фахриева, заместитель начальника Управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы