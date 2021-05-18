В Уфе 48 пар поженились в Международный день семьи, любви и верности

В Международный день семьи, любви и верности Башкортостан стал богаче более чем на 90 пар молодоженов. В Уфе союз заключили 48 пар. Остальные браки были зарегистрированы в районах и городах республики. Во время торжественной регистрации молодоженам вручили памятные подарки.
Прошлая неделя была полна семейных праздников. Семь супружеских пар поборолись за звание лучшей семьи. Конкурс проходил в рамках фестиваля «Счастливых семей». Его участниками стали семьи с детьми, которых воспитывают замещающие опекуны. Для них провели мастер-классы по хэнд-мэйд, организовали фотовыставки. На заключительном концерте организаторы подвели итоги конкурса, победителям вручили подарки и грамоты. Мероприятие приурочили к тематической неделе семьи.