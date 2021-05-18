В Уфе 48 пар поженились в Международный день семьи, любви и верности

В Международный день семьи, любви и верности Башкортостан стал богаче более чем на 90 пар молодоженов. В Уфе союз заключили 48 пар. Остальные браки были зарегистрированы в районах и городах республики. Во время торжественной регистрации молодоженам вручили памятные подарки.

Очень волнительно. Рады, что день совпал с Международным днем семьи.

Валерия Арсланова

В Башкирии порядка 25 тыс. браков заключается ежегодно. Мы в первую очередь желаем всем, чтобы их семьи были крепкими.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Прошлая неделя была полна семейных праздников. Семь супружеских пар поборолись за звание лучшей семьи. Конкурс проходил в рамках фестиваля «Счастливых семей». Его участниками стали семьи с детьми, которых воспитывают замещающие опекуны. Для них провели мастер-классы по хэнд-мэйд, организовали фотовыставки. На заключительном концерте организаторы подвели итоги конкурса, победителям вручили подарки и грамоты. Мероприятие приурочили к тематической неделе семьи.

Фото №1 - В Уфе 48 пар поженились в Международный день семьи, любви и верности

Мы любим этот праздник и организовывать, и проводить, потому что тут собираются люди с большим сердцем, которые смогли подарить свою заботу, тепло, любовь, уважение тем детям, которые остались без родительского тепла.

Зульфия Фахриева, заместитель начальника Управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы

Думаю, мы достойны принимать участие. Более шести лет занимаемся благотворительностью. Ездим по республике, проводим мероприятия.

Семья Гиндуллиных
Уфимская волна