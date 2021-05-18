Труженица тыла из Башкирии отметила 104-й день рождения

Труженица тыла из Уфимского района Шагида Кабирова отметила 104-летие. Жительница села Нурлино до сих пор активна и бодра, хотя у нее непростая судьба. У бабушки уже 29 правнуков и 25 праправнуков. Пока ее супруг во время войны сражался с фашистами, победу Шагида Нурияздановна приближала в тылу.
Она не любит, чтобы ее одежду кто-то стирал. Поэтому в 104 года делает это сама. До декабря прошлого года Шагида Кабирова справлялась с хозяйством в одиночку, но здоровье ухудшилось – теперь ей помогает сын. Она прожила нелегкую жизнь. В полтора года осталась сиротой, воспитывала Шагиду Кабирову бабушка. Замуж вышла в 15 лет. В 41-м, когда муж ушел на фронт, она осталась одна с тремя детьми на руках.
Кроме заботы о детях 24-летняя молодая мама ухаживала за больной свекровью. В голодные годы спасала коза, дома всегда было молоко. Работала на ферме, позже научилась водить трактор. В день получали 400 граммов хлеба на всю семью. Чтобы были хоть какие-то силы на работы, пекли оладьи из травы или картошки. Ночами вязали теплые носки для фронтовиков.
Бабушка вырастила 9-х детей. У нее 73 внука, правнука и праправнука. Вдовой осталась в 50 лет. Все свое время посвящала подрастающему поколению. Правнучка Алина выиграла муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ, на котором она рассказала о своей удивительной бабушке.
Близкие говорят, что секрет долголетия бабушки в том, что она умеет любить. Сама Шагида Кабирова верит, что ее оберегает Бог.