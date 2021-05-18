Труженица тыла из Башкирии отметила 104-й день рождения

Труженица тыла из Уфимского района Шагида Кабирова отметила 104-летие. Жительница села Нурлино до сих пор активна и бодра, хотя у нее непростая судьба. У бабушки уже 29 правнуков и 25 праправнуков. Пока ее супруг во время войны сражался с фашистами, победу Шагида Нурияздановна приближала в тылу.

Она не любит, чтобы ее одежду кто-то стирал. Поэтому в 104 года делает это сама. До декабря прошлого года Шагида Кабирова справлялась с хозяйством в одиночку, но здоровье ухудшилось – теперь ей помогает сын. Она прожила нелегкую жизнь. В полтора года осталась сиротой, воспитывала Шагиду Кабирову бабушка. Замуж вышла в 15 лет. В 41-м, когда муж ушел на фронт, она осталась одна с тремя детьми на руках.

Люди удивлялись: «Ты не спишь вообще!». Я говорила: «Нет, не сплю». И ночью есть дела, детей искупать надо. А днем – работала. Троих детей ведь кормить надо было. Шагида Кабирова

Кроме заботы о детях 24-летняя молодая мама ухаживала за больной свекровью. В голодные годы спасала коза, дома всегда было молоко. Работала на ферме, позже научилась водить трактор. В день получали 400 граммов хлеба на всю семью. Чтобы были хоть какие-то силы на работы, пекли оладьи из травы или картошки. Ночами вязали теплые носки для фронтовиков.

Руки не опустила, что муж на войне. Большой дом построила, продала корову последнюю. И вот этот дом достроила. Картай с войны приехал, а у нее этот дом был. Дания Исламова, внучка Шагиды Кабировой

Бабушка вырастила 9-х детей. У нее 73 внука, правнука и праправнука. Вдовой осталась в 50 лет. Все свое время посвящала подрастающему поколению. Правнучка Алина выиграла муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ, на котором она рассказала о своей удивительной бабушке.

Моя няняйка для меня пример. Какой нужно быть, что не надо сдаваться. Что она прошла такой долгий путь, что она все смогла. Лучшая няняйка. Алина Кабирова, правнучка Шагиды Кабировой