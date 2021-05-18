Жители трех городов Башкирии остались без наземного вещания БСТ из-за кражи кабеля
Жители Стерлитамака, Салавата и Ишимбая остались без вещания телеканала БСТ. Об этом сообщил гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.
Вынужден сообщить, что сегодня ночью прекратилось наземное эфирное вещание телеканала БСТ в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и окрестностях. То есть сигнал канала исчез у тех зрителей, кто принимает его с помощью домашней комнатной или наружной антенны.
Рустам Зарафутдинов
Причиной технических неполадок стало то, что неизвестные люди перерезали и украли 15-метровый силовой кабель. Генеральный директор отмечает, что со стороны злоумышленников такой поступок был отчаянным и смелым, так как напряжение возле вышки очень высокое.
Дело в том, что какой-то человек (или группа людей) обрубил и украл 15 метров силового кабеля на ретрансляционной вышке, откуда распространяется наш эфирный сигнал. Отчаянный, конечно. Ничего не побоялся ради того, чтобы выручить за эту железку деньги. Там электрическое напряжение нехилое такое - можно было самому превратиться в закуску с поджаристой корочкой.
Рустам Зарафутдинов
На данный момент на месте инцидента идут восстановительные работы. Рустам Зарафутдинов заявил, что говорить о точных сроках, когда появится сигнал, пока рано. Он выразил надежду на то вещание появится в скором времени.
Печально, что случилось это не впервые. В прошлом году там же была ровно такая же история. И полицию подключили, и искали негодяев - не нашли. Полагаю, владельцу вышки пора бы уже установить на своих объектах связи систему видеонаблюдения. Оператору связи и владельцу вышки наши вопросы и претензии ушли. Как долго они будут восстанавливать кабель, точно не известно. Надеюсь, что устранят всё оперативно.