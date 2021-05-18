Жители трех городов Башкирии остались без наземного вещания БСТ из-за кражи кабеля

Печально, что случилось это не впервые. В прошлом году там же была ровно такая же история. И полицию подключили, и искали негодяев - не нашли. Полагаю, владельцу вышки пора бы уже установить на своих объектах связи систему видеонаблюдения. Оператору связи и владельцу вышки наши вопросы и претензии ушли. Как долго они будут восстанавливать кабель, точно не известно. Надеюсь, что устранят всё оперативно.

Рустам Зарафутдинов